В Ульяновске создадут производство экспресс-тестов для выявления патогенов

УЛЬЯНОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Компания "Тестген" откроет в Ульяновске до конца 2022 года производство иммунохроматографических экспресс-тестов для выявления патогенов, в производство будет вложено 50 млн рублей. Соответствующее соглашение подписали во вторник на международной промышленной выставке "Иннопром" в Узбекистане губернатор региона Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор компании "Тестген" Андрей Тороповский, сообщили журналистам в корпорации развития региона.

"Предприятие наладит массовый выпуск иммунохроматографических экспресс-тестов - тест-полосок для выявления широкого спектра патогенов. Тест-системы применяются для экспресс-диагностики. Объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей, на производстве будет создано более 20 высокотехнологичных рабочих мест. Запустить производство планируется к концу 2022 года", - привели в корпорации слова Васина.

В корпорации уточнили, что производство будет создано на территории индустриального парка "Заволжье".

Губернатор региона во вторник также обсудил с министром здравоохранения Узбекистана Абдухакимом Хаджибаевым сотрудничество с ульяновской компанией "Тестген". "Речь идет о создании совместного производства и центра компетенций в области молекулярной генетики и диагностики на территории республики. Кроме этого, компания представила возможности "Тестген" для развития системы здравоохранения Узбекистана. Министр выразил заинтересованность в поставках тест-систем нашей компании для учреждений здравоохранения Узбекистана", - процитировали губернатора в корпорации.

Выставка "Иннопром" проходит с 5 по 7 апреля в столице Узбекистана Ташкенте.

ООО "Тестген" - один из ведущих российских разработчиков и производителей молекулярно-генетических тест-систем. Компания располагает двумя сертифицированными производственными площадками на территории Ульяновской области. В портфеле организации более 15 продуктов для диагностики в онкологии, пренатальной диагностики и выявления инфекций, в том числе коронавируса. Все продукты зарегистрированы в качестве медицинских изделий на территории России, а также в ряде стран СНГ и Европейского союза.