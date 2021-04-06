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В Минэкономразвития заявили, что пик годовой инфляции в России прошел в марте

В месячном выражении рост цен составит 0,5-0,6%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает замедления годовой инфляции в апреле до 5,5-5,6% после пика в марте на уровне 5,8%, в месячном выражении рост цен составит 0,5-0,6%. Об этом говорится в обзоре "Картина инфляции. Апрель 2021 года", подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в марте пройден пик годовой инфляции (5,8% год к году после 5,7% в феврале и 5,2% в январе). Начиная с апреля ожидается замедление годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года", - говорится в обзоре.

По итогам апреля инфляция в помесячном выражении, по оценке министерства, составит 0,5-0,6%, что соответствует диапазону 5,5-5,6% в годовом выражении.

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