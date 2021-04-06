Кабмин внес в Госдуму законопроект об обеспечении конфиденциальности внебиржевых договоров

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий обязанность биржи обеспечивать конфиденциальность в отношении информации о заключенных не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам. Речь идет об информации, получаемой биржей в рамках исполнения обязанности торговой площадкой вести реестр внебиржевых договоров. Поправки вносятся в закон "Об организованных торгах". Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно закону "Об организованных торгах", биржа обязана вести реестр внебиржевых договоров, стороны которых должны предоставлять ей о них соответствующую информацию, если обязательства по ним предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам. Организатор торговли обязан обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов.

Вместе с тем аналогичной обязанности по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации о внебиржевых договорах, получаемой биржей, в законе не предусмотрено. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить закон об организованных торгах соответствующей частью, устанавливающей аналогичную обязанность биржи по обеспечению конфиденциальности в отношении информации о внебиржевых договорах.

Основной задачей законопроекта является повышение информационной безопасности участников товарных рынков, предоставляющих на бирже информацию о внебиржевых договорах. Принятие законопроекта позволит снизить риски несанкционированного распространения информации, имеющей важное значение для участников товарных рынков, повысить качество формируемых биржами на основании полученной информации о внебиржевых договорах индикаторов.