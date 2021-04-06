Количество поездов "Сапсан" рейса Москва - Петербург на время ПМЭФ увеличат до 30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Количество поездов "Сапсан", курсирующих между Москвой и Петербургом, в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увеличат до 30. Об этом сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

"Мы понимаем, что будет наплыв, нагрузка на транспортную систему. Поэтому по согласованию с РЖД принято решение по увеличении количества сапсанов в период с 1 по 5 июня, и всего между Москвой и Петербургом будет курсировать 15 пар, то есть 30 таких поездов. Этого вполне достаточно, чтобы обслужить гостей форума", - отметил Соколов. По информации РЖД, по будням между Москвой и Петербургом в настоящее время курсируют 13 пар поездов "Сапсан".

Соколов добавил, что уже запущена заявочная кампания для желающих посетить форум. К настоящему времени желание посетить форум подтвердили представители торговой палаты США, делегаты из Швеции. Кроме того, организаторы форума ведут активные переговоры с бизнес-сообществом Италии и Германии. "В целом мы видим, что интерес у мирового бизнес-сообщества к офлайн-формату участия очень сильный. Все соскучились за период пандемии по общению и стремятся использовать ПМЭФ как площадку для такого диалога", - отметил вице-губернатор.

По словам Соколова, окончательный формат работы форума будет выбран по согласованию с Роспотребнадзором, исходя из эпидемиологической ситуации в городе в конце мая - начале июня. Пока предполагается очный формат проведения. "Что касается количества гостей, то окончательный ответ будет дан по согласованию с Роспотребнадзором, исходя из эпидемиологической ситуации в начале мая. В любом случае это будет достаточное количество участников", - отметил Соколов, пояснив, что речь идет о нескольких тысячах человек.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие и иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.