Трутнев: ГОК для освоения Баимской рудной зоны станет крупнейшим инвеспроектом в ДФО

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Горно-обогатительный комбинат (ГОК), строящийся для освоения месторождений Баимской рудной зоны, станет крупнейшим инвестиционным проектом на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Юрий Трутнев отметил, что строительство горно-обогатительного комбината для освоения месторождений Баимской рудной зоны станет крупнейшим инвестиционным проектом на Дальнем Востоке", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ по итогам рабочей поездки вице-премьера на Чукотку.

ГОК будет запущен в работу к 2027 году. Ранее Трутнев сообщал, что проект привлечет 570 млрд частных инвестиций и 1 трлн рублей поступлений в бюджет за время реализации проекта, а также создаст около 3 тыс. рабочих мест. Кроме того, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подписало соглашение с ООО "ГДК Баимская" (входит в группу KAZ Minerals) о включении компании в число резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" с проектом освоения Баимской рудной зоны. Наряду с налоговыми льготами для резидентов ТОР (сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые пять лет) инвестор сможет воспользоваться понижающим коэффициентом по налогу на добычу полезных ископаемых в течение 10 лет.

"Правительство России оказывает проекту комплексную поддержку. Строительство нового предприятия станет существенным вкладом в социально-экономическое развитие не только Чукотки, но и всего Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

В рамках ТОР "Чукотка" действуют 54 проекта, реализуемые 52 резидентами, с общим объемом инвестиций 36,6 млрд рублей, запланировано создание более 3,7 тыс. рабочих мест. Резиденты производят продукты питания, перерабатывают рыбу, добывают полезные ископаемые, реализуют проекты в сферах логистики и промышленного производства. На сегодня реализовано 22 проекта, в экономику региона вложено 8,5 млрд рублей, создано более 1,2 тыс. рабочих мест.