Фондовые торги в США завершились снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились во вторник по итогам торговой сессии. Коррекция последовала за ростом в понедельник, инвесторы ждут новой порции корпоративной отчетности.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 96,95 пункта (0,29%) и остановился на отметке 33 430,24 пункта. Индекс S&P 500 потерял 3,97 пункта (0,10%) и оказался на отметке 4 073,94 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 7,21 пункта (0,05%), до 13 698,38 пункта.

По мнению аналитика банка Goldman Sachs Криса Хасси, инвесторы взяли паузу после имевшего место ранее роста котировок. По итогам торгов в понедельник Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы на фоне позитивной динамики на рынке труда. "Даже в свете всех хороших новостей и того, что рост S&P 500 с начала года составил 8,5%, пришло время для консолидации на рынках, на них ждут следующей порции новостей - корпоративной отчетности за первый квартал 2021 года", - приводит слова Хасси телеканал CNBC.

"Мы настроены оптимистично", - отметила специалист по инвестициям компании Allianz Investment Management Мона Махаджан, говоря о предстоящей публикации корпоративной отчетности. "Мы считаем, что данные о финансовых результатах будут довольно позитивными", - приводит ее слова газета The Wall Street Journal. Махаджан полагает, что положительный эффект должны оказать принятые в США меры по стимулированию экономики.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:59 по времени Восточного побережья США (23:59 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $0,55 (0,94%), до $59,20.