"Известия": инвесторы смогут арендовать 2 млн га леса в ДФО для продажи квот CO2

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Инвесторы смогут брать лес в аренду, на срок действия которой будут защищать его от пожаров и вредителей, с целью продаж углеродной квоты, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков газете "Известия" в среду.

"В настоящий момент мы дорабатываем функционал системы [Лесвосток.рф], который позволит автоматически оценивать поглощающую CO2 способность каждого квартала леса. Инвесторы смогут брать лес в аренду не для вырубки, а для защиты его от пожаров и вредителей и дальнейшей продажи углеродной квоты", - рассказал Чекунков газете.

Он отметил, что по экспертным оценкам, дальневосточные леса ежегодно поглощают около 180-200 млн тонн углекислого газа, что сопоставимо с объемом выбросов некоторых стран. "В настоящий момент ряд инвесторов уже реализует пилотные проекты, нацеленные на вовлечение в оборот 2 млн га леса.", - добавил министр.

Источник в правительстве пояснил изданию, что купля-продажа квот связана с работой Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР). С 2023-2024 годах при поставке товаров в ЕС, при производстве которых происходили выбросы в окружающую среду парникового газа, нужно будет либо заплатить за углеродный след, либо предъявить льготы, что дешевле для компаний.

Даже если вовлечь в оборот по фотосинтезу часть лесов Дальнего Востока, то выручка может составить несколько млрд долларов в год, сообщил "Известиям" источник в правительстве. При этом задачей по организации аренды и торговлей углеродными квотами станет заниматься непосредственно Лесвосток.рф.