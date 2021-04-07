Кабмин смягчил условия погашения кредитов для пострадавших от АЧС сельхозпроизводителей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности продления срока погашения кредитов аграриям, понесшим убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС) в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в среду.

"Аграриям, понесшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС), предоставят возможность продлить срок погашения кредитов с господдержкой. <...>. Речь идет о льготных инвестиционных займах по ставке до 5% на покрытие затрат, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией производственных мощностей, приобретением техники и оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что производителям сельской продукции необходимо заключить с выдавшим кредит банком дополнительное соглашение. При этом срок погашения кредита с учетом продления не должен превышать 12 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства, эта мера позволит поддержать агрокомпании, которые столкнулись со сложностями из-за распространения высокозаразных болезней скота, поможет им завершить инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок.