Безвозмездные поступления в бюджет Якутии на 2021 год увеличились на 20,4 млрд рублей

ЯКУТСК, 7 апреля. /ТАСС/. Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии на пленарном заседании в среду приняло в окончательном чтении поправки в закон о бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, в соответствии с которыми безвозмездные поступления в 2021 году увеличились более чем на 20 млрд рублей.

"Общий объем доходов государственного бюджета республики на 2021 год увеличен на 27 млрд 260 млн рублей и составит 252 млрд 915 млн рублей. Прогнозные назначения по безвозмездным поступлениям увеличены на сумму 20 млрд 410 млн рублей", - сообщили в региональном Минфине.

Как отметили в министерстве, изменение безвозмездных поступлений произошло за счет увеличения средств на 8 млрд 392 млн рублей от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ. Средства направят на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры.

"Кроме этого, план увеличен на целевые поступления от компании "Русгидро" на 11 млрд 824 млн рублей. Также увеличен бюджет по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета на сумму 182 млн рублей - на субсидии, межбюджетные трансферты на развитие и поддержку школ, театров, домов культуры, на обеспечение транспортной инфраструктуры", - добавили в министерстве.

Расходы региона в 2021 году увеличиваются более чем на 31,1 млрд рублей и составят 257,8 млрд рублей. Дефицит в 2021 году увеличится на 3,9 млрд рублей и составит 4,9 млрд рублей. В 2022-2023 годах размер дефицита не меняется и составит 998,5 млн рублей.

Объем доходов бюджета региона на 2022 год увеличится на 5 млн рублей и составит, по прогнозным показателям, 228,4 млрд рублей, в 2023 году вырастет на 161 млн рублей и составит более 241,9 млрд рублей. Расходы в 2022 году увеличены на 4,9 млн рублей и составят 229,4 млрд рублей, в 2023 году на 161,1 млн рублей - до более чем 242,9 млрд рублей.