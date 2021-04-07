Силуанов назвал антиконкурентным введение углеродного налога ЕС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Введение углеродного налога Евросоюзом в 2023 году антиконкурентно по отношению к России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме - 2021.

"В первую очередь, про углеродный налог хотел бы сказать, потому что если Европа, которая давно уже эту политику проводит и практически не использует уголь и другие углеродосодержащие источники, то Россия и Китай, мы только сейчас начинаем этот процесс. И если с 2023 года, как предполагается, будет введен углеродный налог, то для нас это, конечно, потеря определенной конкуренции", - отметил Силуанов.

По его словам, этот вопрос обсуждается с главами финансовых ведомств и центральных банков стран G20. "Поэтому, на наш взгляд, сегодня, кстати, у нас будет встреча с министрами финансов и [главами] центральных банков "двадцатки", мы тему эту обсуждаем, чтобы повестка не превращалась в антиконкурентную составляющую, потому что мы тоже приверженцы такой политики, но нам нужно определенное время для подготовки", - сказал министр.