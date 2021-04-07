Более 35 новых резидентов привлекли на инвестплощадки Подмосковья с начала года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Свыше 35 организаций стали резидентами инвестиционных площадок Московской области. Общий объем инвестиций в проекты составит около 4,5 млрд рублей, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области привлекло более 35 новых организаций на инвестиционные площадки Подмосковья в I квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 организаций - это новые резиденты индустриальных парков региона, еще 19 компаний привлечено на промышленные площадки и технопарки Московской области.

"Общий объем инвестиций в проекты составит порядка 4,5 млрд рублей. Фактически компаниями уже инвестировано более 1,1 млрд рублей. Планируется, что на территории Московской области будет создано порядка 1 110 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что ООО "ПЕЦ ХААС" на территории индустриального парка "Парфентьево" в Коломне намерена создать производство бакалейных изделий. До 2024 года в реализацию проекта будет инвестировано около 2,7 млрд рублей, появится 70 рабочих мест. Еще около 300 рабочих мест будет создано в подольском индустриальном парке "Валищево" - здесь во II квартале текущего года запланирован запуск распределительного центра "Лента". Объем инвестиций в проект составит порядка 900 млн рублей. Компания ООО "Пласт Полеэфир" в индустриальном парке "Ступино квадрат" планирует открыть производство пластмасс и синтетических смол в первичной форме. В проект будет инвестировано порядка 200 млн рублей и создано 35 новых рабочих мест.

По данным министерства, всего в Московской области действуют около 60 индустриальных парков. Подмосковные предприниматели могут воспользоваться инвестиционными площадками для размещения своего предприятия. Подробную информацию можно получить на региональном портале invest.mosreg.ru и на "горячей линии" поддержки бизнеса 0150.