Россия получила право на поставки рыбной продукции в Эквадор

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российские предприятия получили право на поставки рыбной продукции в Эквадор. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

"Россельхознадзором и Министерством промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Республики Эквадор согласован сертификат здоровья на рыбную продукцию, происходящую из Российской Федерации, предназначенную для экспорта в Республику Эквадор", - отмечается в документах.

При этом предприятия - производители указанной продукции, предназначенной для экспорта в Эквадор, должны быть внесены в реестр экспортеров информационной системы "Цербер" по стране Эквадор, отметили в Россельхознадзоре.