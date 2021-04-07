КС разъяснил норму УПК о заключении под стражу бизнесменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Норма Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, которая оговаривает вопрос заключения под стражу предпринимателей за преступления по экономическим статьям, связанных с их бизнесом, не устанавливает их неприкосновенность и не исключает возможности отправить бизнесмена в СИЗО. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России.

"Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ не устанавливает неприкосновенность индивидуальных предпринимателей и членов органа управления коммерческой организации, не определяет ни их личную привилегию как граждан, ни привилегию, связанную с их профессиональным статусом, и не исключает в принципе их заключения под стражу", - говорится в документе.

Согласно УПК РФ, эта норма указывает, что заключение под стражу не применяется для предпринимателей, которых подозревают или обвиняют в преступлениях по статьям о мошенничестве (ст. 159 - 159.6 УК РФ), о присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ) и о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) в случае, если такое преступление связано с их бизнесом.

В определении также отмечается, что суды общей юрисдикции, решая заключить бизнесмена в СИЗО по экономической статье, обязаны выяснить, что преступление не связано с их деятельностью или имеются основания полагать, что, оставаясь на свободе, фигурант дела будет угрожать свидетелям, скроется или уничтожит улики.

Определение принято в ответ на жалобу бизнесмена Сергея Даниличева, который был заключен в СИЗО по решению суда. Он посчитал, что законы содержат неопределенность и позволяют судам заключать и продлевать срок содержания в СИЗО бизнесменам, преступление которых связано с их деятельностью. КС указал, что приведенные им доводы не могут расцениваться как нарушающие его конституционные права.

В августе 2019 года в России были введены в действие нормы законодательства, исключающие возможность продлевать срок содержания под стражей предпринимателям в случае, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия. Также были внесены изменения в ст. 108 УПК, которые уточнили, что мера пресечения в виде заключения в СИЗО не может быть избрана за преступления против собственности в отношении бизнесменов, которые живут в России и не совершали попыток скрыться. В августе того же года уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщал, что считает такие поправки действенными, и выразил надежду на то, что они усложнят недобросовестным правоохранителям возможность помещать предпринимателей в СИЗО в корыстных интересах.