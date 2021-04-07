Group-IB обнаружила наборы для создания фишинг-страниц 260 компаний в мире

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB обнаружила фишинг-киты (набор готовых инструментов для создания и запуска фишинговых веб-страниц), нацеленные на 260 компаний в РФ и других странах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Команда CERT-GIB (Центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB) проанализировала инструменты для создания фишинговых страниц, так называемые фишинг-киты, и выяснила, что в 2020 году с их помощью фишинговые сайты чаще всего создавались под различные онлайн-сервисы (онлайн-шоппинг, онлайн-кинотеатры и др.), электронную почту, а также под финансовые организации. Суммарно Group-IB обнаружила фишинг-киты, нацеленные свыше чем на 260 уникальных брендов в России и за рубежом", - сообщили в компании.

Фишинг-кит - это набор готовых инструментов для создания и запуска фишинговых веб-страниц, подделанных под сайт конкретной компании или нескольких сразу. Как правило, фишинг-киты продаются в даркнете, на специализированных форумах. С их помощью преступники, не обладающие глубокими навыками программирования, могут легко разворачивать инфраструктуру для масштабных фишинговых атак и быстро возобновлять ее работу в случае блокировки.

"Функциональность фишинг-китов не ограничивается созданием страниц для похищения данных пользователей: некоторые из них могут подгружать вредоносные файлы на устройство жертвы. Иногда продавцы наборов для фишинга обманывают своих же покупателей, пытаясь заработать на них дважды. Помимо продажи созданного ими вредоносного инструмента, они могут заинтересоваться и похищенными с его помощью данными. Используя специальный скрипт, встроенный в тело фиш-кита, они направляют поток украденных пользовательских данных себе или получают скрытый доступ к хостингу своего покупателя", - объясняют в компании.

В 2020 году главной мишенью фишеров были онлайн-сервисы (30,7%): похищая учетные данные пользовательских аккаунтов, злоумышленники получали доступ к данным привязанных банковских карт. Привлекательность почтовых сервисов для атак в прошлом году снизилась, а доля фишинг-китов, нацеленных на них, сократилась до 22,8%. Тройку замыкают финансовые учреждения, на которые приходится немногим более 20%. В 2020 году наиболее часто эксплуатируемыми в фишинговых наборах брендами были Microsoft, PayPal, Google и Yahoo, сообщают в Group-IB.