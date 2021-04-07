Вторую в Тверской области ТОР планируют создать в 2021 году в моногороде Удомля

ТАСС, 7 апреля. Территорию опережающего развития (ТОР) планируют создать в 2021 году в Удомельском городском округе Тверской области, она станет второй в регионе после ТОР в моногороде Кувшиново. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"В 2021 году планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития и в Удомельском городском округе. Одной из основных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Также для резидентов ТОР предусмотрены федеральные меры поддержки по предоставлению льготных займов и субсидий на создание инфраструктуры. Тема развития монопрофильных территорий, по данным пресс-службы, в среду обсуждалась на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. В Тверской области статус монотерриторий имеют поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля.

Постановление правительства РФ о создании ТОР в Кувшиново было подписано в ноябре 2020 года. Там за 10 лет здесь планируется создать свыше 1,2 тыс. рабочих мест, привлечь более 15 млрд рублей инвестиций.

Удомельский городской округ расположен в северной части области, примерно в 180 км от Твери. Основным предприятием является Калининская атомная электростанция (АЭС). На территории округа проживают около 38 тыс. человек.