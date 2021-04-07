В Тверской области разработают программы развития районам со сложностями в экономике

ТАСС, 7 апреля. Районы Тверской области, испытывающие различные сложности в экономике, в том числе сфере промышленности, АПК, привлечения инвестиций, получат индивидуальные пятилетние планы развития. Также они смогут участвовать в областной адресной инвестпрограмме, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Прежде всего, поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам. Для этих муниципалитетов разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, которые будут содержать поддержку для действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Районы с недостаточно высокими темпами соцэкономразвития смогут стать участниками областной адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования проектов из местного бюджета не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.

При оценке состояния экономики в районах учитывается, что территории изначально имеют разный потенциал по развитию сельского хозяйства и промышленности, уровню инфраструктурной обеспеченности и транспортной доступности. "И это дает разные возможности по привлечению инвестиций. Задача правительства Тверской области - оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.