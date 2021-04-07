"Газпром" завершил строительство магистрального газопровода "Моздок-Грозный"

ГРОЗНЫЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Компания "Газпром" завершила строительство магистрального газопровода Моздок - Грозный протяженностью более 100 км, что позволит повысить надежность газоснабжения потребителей и обеспечить подачу газа на Грозненскую ТЭС. В среду в Чечне состоялась церемония ввода в эксплуатацию объекта, передает с места корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Церемония прошла на территории автоматизированной газораспределительной станции на окраине Грозного (АГРС "Грозный").

Глава Чечни поблагодарил компанию за пристальное внимание к проблемам региона. "Мы с радостью наблюдаем, как помогает нашему региону "Газпром", и мы открываем такие необходимые объекты. У нас сегодня есть уверенность в том, что сможем обеспечить газом население нашей республики", - сказал Кадыров.

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" поздравил республику с открытием важного объекта. "В 2018 году началось строительство этого очень важного объекта для обеспечения газом в первую очередь Грозненской ТЭС. Для надежности обеспечения всей энергетики города и центральной части республики газопровод нужен. Сегодня, можно сказать, появились возможности увеличения объема подачи газа", - сказал Маркелов.

Как сообщил журналистам председатель правительства региона Муслим Хучиев, открытие объекта повышает энергетическую самостоятельность и безопасность Чеченской Республики, что будет способствовать, в том числе привлечению инвесторов. "У нас были проблемные вопросы газообеспечения зимой и после открытия этого объекта мы с оптимизмом смотрим на будущий отопительный сезон. Помимо программы газификации "Газпром" оказывает нам и партнерскую помощь. В частности, мы договорились о строительстве ледового дворца, есть много социальных проектов", - рассказал Хучиев.

Протяженность магистрального газопровода 101,73 км, диаметр трубы 700 мм. Газовую трассу проложили в одном техническом коридоре с действующими магистральными газопроводами Ставрополь-Грозный и участком трубопровода магистрального газопровода Ставрополь-Грозный.

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