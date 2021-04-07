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ЕЭК начала расследование на рынке агрегаторов такси в связи с возможными нарушениями

Комиссия планирует провести 13 апреля рабочее совещание с участием отраслевых ассоциаций, таксомоторных парков и водителей такси государств ЕАЭС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала расследование из-за возможных нарушений на рынке предоставления услуг доступа к сервису агрегаторов такси в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом ТАСС сообщили в ЕЭК.

"Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК начал расследование признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничном рынке предоставления услуг доступа к сервису агрегаторов такси. Поводом для расследования послужил обзор рынка агрегаторов такси, проведенный департаментом. Обзор показал наличие возможных признаков нарушения общих правил конкуренции на рынке", - отметили в комиссии.

Как отмечают в ЕЭК, для изучения рынка, а также выявления проблем, с которыми сталкиваются водители и пассажиры при взаимодействии с цифровыми платформами агрегаторов такси, ЕЭК планирует провести 13 апреля 2021 года рабочее совещание с участием отраслевых ассоциаций, таксомоторных парков и водителей такси государств ЕАЭС.

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