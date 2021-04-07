Россельхознадзор разрешил ввоз растительной продукции из Ферганской области Узбекистана

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз растительной продукции, за исключением томатов и перцев, из Ферганской области Узбекистана на территорию России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с полученной от Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан информацией об усилении контроля за фитосанитарной сертификацией при экспорте подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации Россельхознадзор счел возможным под гарантии узбекской стороны разрешить с 7 апреля 2021 года ввоз всей растительной продукции, кроме томатов и перцев, из Ферганской области Республики Узбекистан на территорию Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Ввоз томатов и перцев из Ферганской области Узбекистана на территорию России был запрещен с 26 ноября 2020 года в связи с обнаружением в томатах вируса коричневой морщинистости плодов томата, с 11 декабря 2020 года был введен запрет на поставки всей растительной продукции из Ферганской области Узбекистана в связи с выявлением капрового жука в сушеных абрикосах, поступивших в Россию.