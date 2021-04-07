В ГД внесли законопроект, обязывающий банк уведомлять заемщика о критических значениях ПДН

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, вводящий для банков и микрофинансовых организаций (МФО) обязанность уведомлять заемщика о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближения этого показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать о рисках. Поправки вносятся в закон "О потребительском кредите (займе)". Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Анализ данных о просроченной задолженности за 2019-2020 годы указывает на то, что с ростом долговой нагрузки увеличивается вероятность неисполнения заемщиком долговых обязательств, говорится в пояснительной записке. Таким образом, информирование потенциальных заемщиков о возможных рисках способствует принятию такими заемщиками взвешенных решений о необходимости получения потребительского кредита (займа).

ПДН представляет собой соотношение величин среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам, к величине его среднемесячного дохода. Значение показателя долговой нагрузки демонстрирует заемщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Таким образом, уведомление заемщика о рассчитанном в отношении него кредитором показателе долговой нагрузки будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

С 1 октября 2019 года нормативным актом ЦБ была введена обязанность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита (займа). Банк России рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям уведомлять заемщиков о рассчитанном значении ПДН. Поскольку на законодательном уровне соответствующая обязанность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в настоящее время не предусмотрена, законопроектом предлагается установить обязанность кредиторов рассчитывать ПДН в установленных законом случаях, определение нормативного порядка расчета ПДН, обязанность кредитора уведомлять заемщика в письменной форме о рисках, обусловленных высоким значением ПДН (если указанное значение превышает 50%).

Также в законопроекте перечислены отдельные случаи, при наступлении которых кредитные и микрофинансовые организации вправе не рассчитывать ПДН. Так, в частности, в целях защиты интересов физических лиц, признанных инвалидами, из-под требования о расчете ПДН исключены случаи предоставления таким лицам кредитов (займов) на покупку средств реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

Срок вступления в силу законопроекта предлагается синхронизировать со сроком вступления в силу изменений в закон "О кредитных историях", предусматривающих введение института квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут предоставлять кредиторам (заимодавцам) рассчитанные на основе единой методики среднемесячные платежи заемщиков в целях последующего расчета показателя долговой нагрузки заемщика.