Компания "Уралхим" направила на соцпроекты в Кировской области 700 млн рублей за пять лет

ТАСС, 7 апреля. Компания "Уралхим" планирует в 2021 году направить около 150 млн рублей на социальные проекты в Кировской области, в том числе на ремонт дорог, развитие спорта и образования. Всего за пять лет компания направила на соцпроекты 700 млн рублей, сообщил ТАСС в среду председатель совета директоров АО ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин после подписания соглашения о сотрудничестве в области социальной политики с правительством Кировской области.

"За последние пять лет на социальные и благотворительные проекты в Кировской области компания направила почти 700 млн рублей. В этом году [планируем] направить на соцпрограммы порядка 150 млн рублей", - сказал Мазепин.

По его словам, компания планирует поддерживать детский спорт и сферу образования в Кирово-Чепецке, где расположен филиал "Уралхима". "В нашем соглашении мы подписали базовые вещи, которые касаются социальной инфраструктуры, образования, физической культуры, мы поддерживаем детский спорт, ветеранские движения", - отметил Мазепин.

Как рассказал журналистам глава региона Игорь Васильев, соглашения о сотрудничестве с компанией уже стали традиционными для региона. "Компания ведет большую работу, связанную с формированием инфраструктуры, уделяет огромное внимание работе с образовательными учреждениями, начиная с детских садов. Например, в непростое время [пандемии] было отремонтировано 15 групп в детских садах и почти 1 000 сотрудников предприятия смогли привести в эти группы своих детей. Были продолжены работы по формированию специализированных классов по химии, оборудованию этих классов", - отметил Васильев.

Кирово-Чепецкий филиал компании "Уралхим" - одно из крупнейших предприятий страны по производству минеральных удобрений: аммиачной селитры, азотофосфата, кальцийазотосульфата, сульфонитрата и нескольких марок сложных минеральных удобрений (NPK, NPKS). Завод расположен в 4 км от Кирово-Чепецка и в 15 км от Кирова. Предприятие располагается на площади 263 га. По данным компании, ежегодно завод выпускает более 2,5 млн тонн готовой продукции - более 10 марок минеральных удобрений.