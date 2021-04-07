Евразийский экономический форум молодежи пройдет в Екатеринбурге в апреле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Уральский экономический госуниверситет (УрГЭУ) проведет профильный Евразийский форум молодежи 20-22 апреля в Екатеринбурге. Он станет самым масштабным по числу участников, сообщили в пресс-службе университета в среду.

"Самый масштабный по числу зарегистрировавшихся участников Евразийский экономический форум молодежи состоится в УрГЭУ с 20 по 22 апреля. Уже более 5 тыс. студентов, школьников и молодых исследователей стали зарегистрированными участниками форума. [В форуме примут участие] 212 экспертов и VIP-гостей, среди них - 26 послов иностранных государств и ректоры 36 вузов России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Белоруссии. Во время ХI Евразийского экономического форума молодежи в УрГЭУ многократный чемпион мира, обладатель девяти шахматных "Оскаров" Анатолий Евгеньевич Карпов проведет сеанс одновременной игры", - говорится в сообщении.

В рамках форумных тематических конгрессов состоятся 42 конкурса научно-исследовательских работ, около 40 открытых лекций российских и зарубежных экспертов. Завершится форум Балом дружбы. Из-за пандемии организаторы приняли решение провести форум в смешанном формате - очно и онлайн.

О форуме

Идея организации ЕЭФМ возникла в 2000 году с целью объединения молодежи разных стран под эгидой российских университетов. В 2010 году прошел I ЕЭФМ "Диалог цивилизаций: гуманизация мировой экономики", объединивший 500 участников из 20 стран. Первый форум стал дебютом формата ЕЭФМ - сочетание конкурсов научных и прикладных проектов, дискуссионных мероприятий и лекций ведущих экономистов и бизнесменов.

В 2019 году в юбилейном X ЕЭФМ "Россия - Азия - Африка - Латинская Америка: экономика взаимного доверия" приняли участие более 3,5 тыс. человек из 72 стран мира и 70 регионов России, представители 142 университетов со всего мира, 462 эксперта, более 500 школьников.