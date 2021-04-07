Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы спрогнозировал рост цен в общепите до 20%

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Цены на продукцию, которую закупают московские рестораны, растут, перед заведениями в ближайшее время встанет вопрос о повышении цен в меню на 15-20%. Такое мнение высказал в среду общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в ходе эфира в соцсети Clubhouse, который был посвящен проблемам ресторанной отрасли.

"Входящие цены [цена закупаемой продукции - прим. ТАСС] для ресторана растут и при этом у каждого ресторана сейчас стоит вопрос - поднимать цены в меню или не поднимать. Кто-то уже поднял, кто-то поднимет после окончания поста [Великий пост, длится в 2021 году с 15 марта по 1 мая - прим. ТАСС]. Мы понимаем, что сегодня у людей меньше денег и цены надо стараться максимально придерживать, но при этом рентабельность - от нее никуда не уйдешь. И цены вынуждены будут подняться наверх - на 15-20%", - сказал Миронов.

По его словам, российские поставщики в настоящее время поднимают цены по ряду причин - импортные комплектующие, бензин и другое, это приводит к росту входящих цен у ресторанов. "Хорошо тем, у кого есть какая-то подушка [финансовая - прим. ТАСС], кто успел за это время что-то набрать и [сможет] не поднимать цены. Потому что при поднятии цен будет падение потока гостей", - добавил Миронов.

Эфир в Clubhouse модерировала руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" агентства ТАСС Юлия Ермилова.