Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,18-0,19%

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций, начавший торги в среду снижением, к вечеру незначительно подрос. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,18% - до 3500,34 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 1429,51 пункта.

Дорожавшая с утра и днем нефть теряла в цене после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Brent подешевела на 1,04% - до $62 за баррель.

Вместе с тем российская валюта укрепилась после ослабления накануне. Так, курс доллара снизился на 0,19% - до 77,08 руб., евро - на 0,1%, до 91,63 руб.

"Внешний фон был противоречивым. На стороне рисковых активов выступило снижение доходностей десятилетних гособлигаций США, график которых отошел к 1,65%. Также МВФ пересмотрел свой прогноз по росту мирового ВВП на текущий год с 5,2% до 6%", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом общим негативом остается вирусная проблематика, в частности, антирекорды по заболеваемости COVID-19 в Индии и Турции. В отношении рублевых активов ситуация ухудшается геополитическими факторами - санкционными ожиданиями, а также активизацией напряженности на востоке Украины, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Лидерами среды стали отраслевые индексы нефтегазового, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. Так, акции "Русгидро" подросли на 3,4%, "Норильского никеля" - на 1,69%. "Акции "Норникеля" растут после информации о том, что работы по откачке воды из рудников "Октябрьский" и "Таймырский" идут по графику. Рынок уже учитывает в цене снижение планов по добыче металлов в 2021 году, поэтому новости о проведении работ в соответствии с ранее объявленным графиком являются позитивными для акций компании", - поясняет инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Иван Малина.

Хуже рынка торговались бумаги TCS Group (-3,47%) на фоне объявления прогноза чистой прибыли на уровне 75 млрд руб. в 2023 году. "Консенсус прогноз уже предполагал подобную динамику чистого финансового результата, но его подтверждение самой группой будет способствовать снижению дисконтов в рыночных оценках прибыли компании в ближайшие годы", - отмечает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогнозы

В четверг, полагает Бахтин, в настроениях инвесторов может преобладать осторожность.

"Глава ФРС Джером Пауэлл завтра примет участие в панели МВФ по глобальной экономике. Также будет опубликован протокол мартовского заседания ЕЦБ", - отмечает он. Из макростатистики рынок обратит внимание на показатели Германии - февральский объем производственных заказов и мартовский индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 3485-3550 пунктов, по курсу доллара - 76,5-77,7 руб.

Целевые диапазоны инвесткомпании "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 3480-3540 пунктов, по курсам доллара и евро - 76,4-77,75 руб. и 90,2-93,25 руб. соответственно.