Внедрение маркировки позволит создать цифровые двойники отраслей

ТАСС, 7 апреля. Внедрение обязательной маркировки товаров в России, странах ЕАЭС и Узбекистане позволяет властям создавать цифровые двойники отраслей для контроля рынков и принципов ценообразования. Об этом на выставке "Иннопром" заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин, сообщает в среду пресс-служба ЦРПТ.

"Есть еще один эффект для государства - создание цифровых двойников отраслей. Это дает понимание, сколько производителей, сколько импортеров, как двигаются товары, как создается стоимость. Для государства владение всей этой информацией предоставляет возможность перейти к развитию принципиально новых инструментов и методов для ведения контрольной работы", - цитирует Дубина пресс-служба.

В настоящее время в России обязательно маркируются табак, лекарства, обувь, а также парфюмерная продукция. В Узбекистане уже запущена обязательная марикровка пива, алкогольной и табачной продукции. В пилотном режиме действует маркировка лекарств и медицинских изделий, бытовой техники, воды и безалкогольных напитков.

Международная промышленная выставка "Иннопром" с участием 300 крупных российских компаний прошла с 5 по 7 апреля в столице Узбекистана в павильонах Национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр". В рамках выставки состоялись специализированные сессии по промышленной тематике, такие как "Цифровое производство", "Совместные проекты в машиностроении", "Финансирование промышленности", "Технологии для города", "Инновации в энергетике".