Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает добавить к квоте на ввоз помидоров из Турции еще 50 тыс. тонн, увеличив ее до 300 тыс. тонн. Соответствующий проект приказа размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <…> томаты свежие или охлажденные - 300 тыс. тонн", - говорится в документе.

10 декабря в Минсельхозе говорили о том, что представители министерства считают целесообразным рассмотреть вопрос об изменении квоты на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки. Как отмечали тогда в министерстве, в период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года из Турции было импортировано 188,97 тыс. тонн томатов, что составляет 94,49% от общего объема установленной квоты (в размере 200 тыс. тонн). В январе Минсельхоз РФ увеличил квоту на ввоз томатов из Турции до 250 тыс. тонн.

С начала 2016 года до ноября 2017 года поставки турецких помидоров в Россию были запрещены, затем была введена квота на ввоз до 50 тыс. тонн помидоров из Турции. Затем квота постепенно увеличивалась.