Кабмин обсудит поддержку регионам и закупку автомобилей скорой помощи

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство России обсудит в четверг на очередном заседании поправки в лесное законодательство и поддержку бюджетов регионов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В повестку заседания внесены сразу несколько законопроектов, связанных с лесной отраслью. Как отмечают в правительстве, один из них "направлен на реформирование системы лесоустройства в целях повышения эффективности работ по нему". Также кабинет рассмотрит проект поправок к другому законопроекту, который "будет, в частности, способствовать развитию рекреационной деятельности, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в лесах". Правительство рассмотрит корректировки положений о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, эти поправки направлены на совершенствование организации авиационных работ по охране лесов от пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, входящих в состав Байкальской природной территории.

Еще два вопроса связаны с выделением Костромской области и Еврейской автономной области средств на обеспечение сбалансированности бюджетов этих регионов.

Также в повестке проект закона, который направлен на обеспечение полномасштабного применения в стране предусмотренных правом Евразийского экономического союза положений, регулирующих применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в особых, свободных, специальных экономических зонах и приравненных к ним территориях. Кроме того, кабмин рассмотрит проект закона о продлении срока действия налоговых льгот в связи с проведением чемпионата мира "Формула-1" в РФ для создания благоприятного налогового режима для развития автоспорта в стране.

Правительство рассмотрит проект закона, который "даст возможность получить второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей".

Правительство обсудит выделение Минпромторгу России из резервного фонда кабмина средства на исполнение обязательств по государственным контрактам на закупку отечественного спортивного инвентаря, оборудования, аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности, оборудования для проведения бесконтактной термометрии и дезинфекции рук в общеобразовательных организациях пилотных регионов, музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств и автомобилей скорой медицинской помощи.