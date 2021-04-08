Счетная палата отмечает необходимость реорганизации институтов развития СКФО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Аудиторы Счетной палаты выявили ряд недостатков в работе институтов развития Северного Кавказа, однако недавно начатая реорганизация, считают в ведомстве, поможет сделать деятельность более эффективной.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Счетной палаты РФ, специалисты ведомства провели аудит деятельности институтов развития СКФО, финансируемых в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Оценка коснулась деятельности АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КСК) и семи региональных корпораций развития в СКФО.

"Мы проанализировали большой объем информации и пришли к выводу, что, несмотря на имеющийся потенциал, институтам развития Северного Кавказа не удалось достичь совокупного положительного эффекта на производительность не только региона в целом, но и выбранных для поддержки отраслей. <…> Завершающий этап нашего аудита и подготовка предложений по его итогам совпали с принятием правительством решений о модернизации институтов развития, что подтверждает правильность наших выводов об их недостаточной результативности и необходимости перезагрузки", - приводятся в сообщении слова аудитора Светланы Орловой.

В качестве примера указывается, что в 2017-2019 годах региональным корпорациям развития удалось привлечь около 9 млрд рублей внебюджетных инвестиций, то есть 70% запланированного. В результате реализации инвестиционных проектов создано более 1 тыс. новых рабочих мест - 45% от запланированного.

Экономика туризма

Корпорация развития Северного Кавказа, по данным Счетной палаты, не достигла одной из своих ключевых целей - создать инновационный медицинский кластер. "Медицинский кластер не только не создан, но и само это мероприятие исключено из программы. При этом на разработку проекта из федерального бюджета было направлено около 2 млрд рублей. Только на одну проектно-сметную документацию потрачено около 90 млн рублей, однако она так и не разработана", - уточнили в ведомстве.

Также отмечается низкая эффективность работы КСК по привлечению инвесторов в особые экономические зоны. По данным ведомства, к началу 2020 года в ОЭЗ были зарегистрированы всего 36 резидентов, которыми создано 770 рабочих мест. "Объем привлеченных резидентами инвестиций на 1 сентября 2020 года составил чуть более 2 млрд рублей, то есть всего 9% заявленного объема", - приводятся в сообщении слова Орловой.

Как признали в Счетной палате, в 2020 году на результативность деятельности институтов развития серьезно повлияла ситуация с пандемией. Потери доходов туристических комплексов в связи с ограничительными мерами составили около 30 млн рублей.

"При этом в современных условиях туристическая отрасль имеет хорошие перспективы, и у АО "КСК" есть успехи в показателях по увеличению туристического потока и объемам выручки. Наращиваются темпы ввода объектов в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба Орлову.

Пути развития

В Счетной палате отмечают, что проблемы обусловлены недостатками в организации работы учреждений, а также сложностями в сфере нормативного регулирования.

"Анализ показал, что стратегические документы макрорегионального и регионального уровней не актуализированы и не соответствуют показателям национальных целей, а стратегия социально-экономического развития СКФО не взаимоувязана с региональными стратегиями и не обеспечивает согласованного проведения мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, слова которого приводит Счетная палата, отметил, что аудит проводился после перехода институтов развития Северного Кавказа в ведение Минэкономразвития. Среди проблем, которые мешали работе организаций, он отмечает отсутствие качественного планирования, недостаточную согласованность федеральных и региональных мер поддержки. Еще одна сложность - нормативное регулирование и система внутренней оценки эффективности.

"Конечно, только на уровне органов управления институтов развития невозможно было решить все эти сложности. Здесь должна быть связка "государство - институты развития - регионы", и мы четко понимаем роль Минэкономразвития как координатора этой деятельности", - уверен замминистра.

Он добавил, что в рамках реорганизации институтов развития сейчас разрабатываются новые нормативные документы, оптимизируется операционная и хозяйственная деятельность. "Оценить результат можно будет по завершении всей этой работы, рассчитываем, что принятые меры окажут положительный эффект на социально-экономическое положение округа и благоприятно повлияют на инвестиционный климат", - отметил Назаров.