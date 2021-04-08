FT: компания ValueLicensing подала иск на Microsoft о возмещении ущерба в $371,4 млн

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Британская фирма ValueLicensing, являющаяся участником вторичного рынка программного обеспечения (ПО) в Европе, подала иск в Высокий суд Лондона на корпорацию Microsoft о возмещении ущерба в размере £270 млн ($371,4 млн). Об этом в четверг сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, ValueLicensing обвиняет Microsoft в недобросовестной конкуренции на рынке бывшего в употреблении ПО. В частности, основатель ValueLicensing Джонатан Хорли утверждает, что компания предлагает фирмам отказаться от своих бессрочных лицензий, часто в обмен на скидки на облачное программное обеспечение Microsoft, такое как Office 365. "Microsoft стремится перейти на новую облачную модель и удалить старые лицензии с рынка, чтобы у клиентов не было другого выбора, кроме как перейти на ее модель подписки", - отметил Хорли в интервью FT.

Вместе с тем, как указывает газета, он обвинил Microsoft в "злоупотреблении своим положением" и в лишении компаний возможности покупать более дешевые IT-инструменты. При этом Хорли добавил, что владельцы лицензий на программное обеспечение видят, что их стоимость падает, поскольку рынок перепродажи сокращается. В свою очередь в Microsoft заявили, что "не могут комментировать текущие судебные разбирательства".

Компания ValueLicensing занимается покупкой бывших в употреблении лицензий на программное обеспечение Microsoft у других фирм - в ситуациях, когда они модернизируют свои IT или становятся неплатежеспособными, а затем перепродает их в Великобритании и Европе. Как подчеркивают в ValueLicensing, благодаря этому клиенты могут сэкономить до 70% на приобретении лицензий.

Компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.