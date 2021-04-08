Кабмин расширил доступ к льготным кредитам для резидентов ТОР в ДФО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении доступа к льготным кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и Свободного порта Владивосток. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства РФ.

"Теперь займы на особых условиях выдаются под инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей каждый (без учета НДС). Ранее пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее - 3 млрд)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ставка по таким кредитам корректируется за счет госсубсидии на величину ключевой ставки Центробанка, благодаря чему предприниматели тратят меньше средств на погашение займа. Мера поддержки предлагается компаниям, которые имеют статус резидента ТОР или СПВ и реализуют проекты на территории Дальневосточного федерального округа.

Предполагается, что данные меры сделают льготное финансирование более доступным, повысят инвестиционную привлекательность региона, а также создадут новые рабочие места в приоритетных отраслях экономики.

На российском Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития.