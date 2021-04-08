"Известия": энерготарифы для малоимущих могут дополнительно просубсидировать

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию для малоимущих граждан России могут быть дополнительно просубсидированы за счет более состоятельных россиян. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" 19 февраля, сообщает в четверг издание "Известия" со ссылкой на копию протокола.

"Решение о сокращении объема и (или) ликвидации перекрестного субсидирования не найдено, ситуация усугубляется с каждым годом и требует скорейшего разрешения. В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", - приводит издание текст протокола совещания.

Отмечается, что правительству России рекомендовано проработать данный вопрос и подготовить необходимые материалы к совещанию у президента России Владимира Путина, которое должно было состояться в марте 2021 года, но было перенесено.

В Минстрое изданию сообщили, что переход к экономически обоснованным энерготарифам следует синхронизировать с расширением мер адресной социальной поддержки при одновременной корректировке критериев нуждаемости.

В Минэнерго также пояснили, что решением проблемы перекрестного субсидирования является переход на адресную поддержку малоимущих групп населения.

О перекрестном субсидировании

Перекрестное субсидирование в сетевом комплексе - инструмент социальной поддержки населения. Объем составляет около 237 млрд рублей в год. Нагрузку несут потребители распределительных сетей - промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводители и бюджетные организации. Также существуют надбавки, "запакованные" в цены на оптовом рынке (для развития Дальнего Востока, поддержки возобновляемых источников энергии и т. д.). По данным "Системного оператора", их общий объем превышает 450 млрд рублей в год.