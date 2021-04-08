Путин потребовал разобраться с ценами подключения школ к интернету

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает выполнимой задачу по подключению школ к высокоскоростному интернету до конца года. Он потребовал от кабинета министров навести порядок с ценами подключения.

"По поводу подключения общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету я думаю, что, судя по тому, что уже сделано, задача довести эту работу до конца 2021 года, - а необходимо подключить еще 10 800 с лишним школ - вполне реализуема", - сказал глава государства на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов в четверг. Он напомнил, что 15 600 школ уже подключили к высокоскоростному интернету. "Поэтому до конца года вполне можно завершить", - отметил Путин.

При этом он обратил внимание на то, что в РФ остались школы, которые вообще не подключены к интернету, таких, по данным президента, 1,2%.

Также Путин выделил тему оплаты интернета. "22% школ платят за подключение к сети интернет в два раза больше средней цены по России, а 6% школ - в три раза больше, чем средняя цена по России", - констатировал президент. "С этим нужно разобраться и навести порядок, я вас прошу это сделать в самое ближайшее время", - потребовал глава государства от членов правительства.

Он признал, что цены на подключение к интернету могут отличаться по объективным причинам. "Значит им [школам] надо как-то помочь, регионам нужно дополнительную поддержку оказать в этой связи", - считает Путин.