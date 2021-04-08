Корреспондент ТАСС стал одним из победителей конкурса "Экономическое возрождение России"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) и Союз журналистов России объявили победителей 27-го всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России". Победителем в номинации "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет-СМИ, теле- и радиопередачи" стал специальный корреспондент ТАСС Наиль Шахвалиев, сообщили в четверг на торжественной церемонии награждения.

"Конкурс, как и в прошлом году, был проведен 70 торгово-промышленными палатами по всей стране, на федеральный уровень было представлено 310 заявок из разных городов и поселков России, включая самых отдаленных и Москву", - рассказал вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

По его словам, наибольшее количество заявок традиционно представили из Тамбовской области, Ставропольского края и Нижегородской области.

Гран-при конкурса "Лучшая история предпринимательского успеха" завоевала газета "Курская правда". Лучшими федеральными средствами массовой информации признаны журнал Business Excellence, сетевое издание "Регионы онлайн", бизнес-агентство "Экономика сегодня". Лучшими региональными СМИ стали газета "Деловой интерес" (Пермь), газета "Знамя труда" (Тамбовская область), информационное агентство "Хакасия" (Абакан), АНО "Ямал-Медиа" (Салехард), "Радио России. Иркутск", интернет-портал "Волгапромэксперт" (Волгоград).

Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" проводится ежегодно с 1993 года. Его целью является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения СМИ проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.