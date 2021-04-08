Трутнев поручил Минфину определить объем поддержки единой авиакомпании ДФО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минфину России за неделю определиться с объемом бюджетной поддержки единой дальневосточной авиакомпании.

"Минфину России [поручено] в недельный срок определиться с объемом бюджетной поддержки деятельности единой дальневосточной авиакомпании, чтобы максимально быстро начать полеты по новым социально-значимым маршрутам внутри региона", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда по итогам заседания совета округа, прошедшего в Петропавловске-Камчатском под руководством Трутнева.

Вместе с тем, дальневосточные регионы совместно с АО "Авиакомпания Аврора" должны будут подготовить предложения по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности, являющихся неотъемлемой частью разрабатываемой стратегии единой дальневосточной авиакомпании.

"Мы должны в течение самого ближайшего времени запустить авиакомпанию. Конечно, ее создание требует определенного времени. Но долго ждать нельзя. Люди нуждаются в перелетах каждый день", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Минтранс России, Росавиация, Минфин России представят предложения по обнулению аэропортовых сборов, взимаемых ФКП (федеральное казенное предприятие) "Аэропорты Севера", ФКП "Аэропорты Дальнего Востока", ФКП "Аэропорты Чукотки", ФКП "Аэропорты Камчатки", для снижения размера экономически обоснованных тарифов единой дальневосточной авиакомпании для регулярных пассажирских перевозок на местных воздушных линиях, добавили в пресс-службе. Губернаторам Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Хабаровского края, Чукотского автономного округа поручено ускорить завершение необходимых корпоративно-правовых процедур по передаче 25%+1 пакета акций региональных авиакомпаний в управление АО "Авиакомпания Аврора".

Ранее Трутнев раскритиковал регионы ДФО за попытки продать акции региональных авиакомпаний при создании единой дальневосточной компании. Он отмечал, что акции региональных авиакомпаний должны быть переданы, а не проданы, для создания общей структуры управления.

Об авиакомпании

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция будущей авиакомпании, остальные регионы ДФО - по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", т. е. обеспечит госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.