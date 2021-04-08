Глава РСПП заявил, что число участников ПМЭФ-2021 может достичь 20 тыс.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Число участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 году может составить 20 тыс. человек. Об этом заявил в четверг глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Суммарное количество участников, включая обслуживающий персонал, технический персонал, - до 20 тыс. человек", - отметил глава РСПП.

При этом, по его словам, в рамках форума будут приниматься мероприятия по противодийствию распространению коронавируса.

"Это серьезное испытание на эффективность наших антиковидных мероприятий: прилеты - ПЦР, 72 часа - ПЦР и так далее. Плюс соблюдение масочного режима на площадках. Насколько я понимаю, правительство, администрация президента серьезно подходит к соблюдению всех этих механизмов", - добавил Шохин.

Глава РСПП также отметил, что в рамках форума может пройти региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), в которую входят бизнес-объединения стран G20.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие и иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.