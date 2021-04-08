МВФ: мировая экономика пока восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Восстановление мировой экономики после вызванного пандемией кризиса идет быстрее, чем ожидалось, но в этом процессе сохраняется значительная неопределенность. Такой вывод содержится в коммюнике, которое было распространено в четверг по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ).

"Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось [на предыдущем заседании МВФК] в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин [от нового коронавируса]. Однако перспективы [дальнейшего] восстановления являются крайне неопределенными и неровными <...>", - отмечается в заявлении. Оно было обнародовано в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая проходит из-за пандемии в виртуальном формате.

"Обостренные финансовые уязвимости могут представлять риск, если произойдет быстрое сжатие глобальных финансовых условий", - предупреждает МВФК.

Кроме того, по его свидетельству, нынешний кризис способен "вызвать крупные шрамы", а также усугубить проблемы "нищеты и неравенства" в мире. При этом проблемы "изменения климата и другие общие вызовы становятся все более острыми", подчеркивает руководящий орган фонда.

МВФК обещает надлежащим образом калибровать свою политику по мере необходимости "и укреплять сотрудничество", чтобы мировая экономика могла "выйти из кризиса устойчивым образом".