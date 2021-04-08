Россия ожидает колебания цен на нефть в диапазоне $50-75 за баррель до 2025 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мировые цены на нефть могут колебаться в диапазоне от $50 до $75 за баррель до 2025 года. Об этом говорится в проекте генеральной схеме развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которая имеется в распоряжении ТАСС. Ее подлинность подтвердил источник агентства в отрасли.

"В перспективе до 2025 года возможны колебания мировых цен на нефть в диапазоне от $50 до $75 за баррель", - следует из документа.

В то же время в Минэнерго РФ ожидают стоимость нефти сорта Brent в 2025 году на уровне $68 за баррель, в 2030 году - $70 за баррель, в 2035 году - $73 за баррель и в 2040 году - $71 за баррель.

Согласно базовому сценарию ведомства, стоимость нефти во второй половине 2020 годов будет колебаться от $50 до $60 за баррель и не снизится ниже $50 за баррель. "Сохранение цен на уровне $50-60 за баррель и выше (если будет сохраняться регулирование добычи в рамках соглашения ОПЕК+) будет задано низким уровнем инвестиций в добычные активы в 2020-2022 годах", - уточняется в документе.