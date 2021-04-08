Добыча нефти без конденсата в России может составить 478 млн тонн в 2021 году

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Добыча нефти без учета газового конденсата в России может составить порядка 478 млн тонн в рамках существующих ограничений ОПЕК+. В 2020 году добыча была ниже - 476,4 млн тонн. Об этом говорится в проекте генеральной схеме развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, подготовленном Минэнерго России. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил высокопоставленный источник.

"В силу особенностей методологии прогнозирования в прогнозных сценариях также не учитывается искусственное сокращение добычи нефти в 2021-2022 годах, связанное с выполнением обязательств России в рамках ее участия в соглашении ОПЕК+. Согласно предварительным оценкам, с учетом указанного ограничения, добыча нефти (без газового конденсата) может составить в 2021 году 478 млн тонн в год", - говорится в документе.

Без учета сделки ОПЕК+ в 2021 году Россия добыла бы от 494 млн до 520 млн тонн, а в 2022 году - от 490 млн до 522 млн. Пик добычи нефти придется на 2028-2029 годы и составит от 504 млн до 590 млн тонн, после чего упадет к 2035 году до 414-494 млн тонн.

Капитальные вложения на добычу нефти без газового конденсата будут возрастать вплоть до 2027 года включительно, после чего начнется их медленное снижение. За пять лет, с 2021 по 2025 год, совокупные капзатраты должны составить от 6,31 трлн до 8,23 трлн руб. За десять лет, с 2026 по 2035 год, - от 14,61 трлн до 19,02 трлн руб.