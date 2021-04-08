Трутнев призвал активнее привлекать инвестиции в ТОР "Камчатка"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Камчатка" должна стать более эффективным инструментом для привлечения инвестиций. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках совещания по вопросу функционирования ТОР и поддержки приоритетных инвестиционных проектов на территории Камчатского края.

"Территория опережающего развития "Камчатка" создана одной из первых, в 2015 году. С одной стороны, количество резидентов большое - за пять лет более ста компаний, проекты 21 резидента уже реализованы, в экономику Камчатского края фактически вложено около 20 млрд рублей, создано почти 5 тыс. рабочих мест. С другой стороны, значение мультипликатора низкое: один к двум. Приток инвестиций по отношению к вложению государственных средств ниже, чем в среднем по Дальнему Востоку", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.

В 2019-2020 годы было заключено 38 обязывающих соглашений с общим объемом планируемых инвестиций в размере 131 млрд рублей. Губернатор региона Владимир Солодов напомнил, что в прошлом году на полуострове дважды расширяли границы ТОР для реализации проектов по строительству рыбоперерабатывающего завода ООО "Колхоз октябрь" и созданию международного Центра реабилитации, репродукции и сохранения редких видов хищных птиц. В январе текущего года в границы ТОР включили земельные участки, необходимые для строительства и модернизации заводов по переработке минтая и иных видов рыб.

"Ключевая задача правительства региона на сегодняшний день - обеспечить объекты ТОР инфраструктурой. Уже завершено строительство двух участков автомобильной дороги и системы электроснабжения на площадке "Зеленовские озерки", системы холодного водоснабжения для подключения площадки ТРК "Паратунка" и для обеспечения нового аэровокзального комплекса. Кроме того, были реконструированы автомобильная дорога по улице Энтузиастов в селе Николаевка для проекта "Витязь-Аэро" и системы электроснабжения площадки "Нагорный", где возведен "Свинокомплекс Камчатский", - цитирует пресс-служба слова Солодова.

Поддержка резидентов ТОР "Камчатка", по словам губернатора, также осуществляется и через механизм присвоения статуса особо значимых инвестиционных проектов. На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка" из государственного бюджета выделено около 10 млрд рублей (из них 7 млрд рублей - средства федерального бюджета).

По итогам совещания Трутнев поручил АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Минвостокразвития России и правительству Камчатского края разработать планы мероприятий развития площадок "Зеленовские озерки" и ТРК "Паратунка" ТОР "Камчатка".