Эксперты сообщили о росте продаж сахара в России в марте на 18%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Продажи сахара в России выросли почти на 20% в марте 2021 года на фоне заключенных между производителями и торговыми сетями соглашений, призванных стабилизировать рост цен. Об этом говорится в исследовании (имеется в распоряжении ТАСС) второго по числу подключенных онлайн-касс в стране оператора фискальных данных "Такском", проанализировавшего продажи сахара-песка в период с начала года по конец марта. Всего проанализировано более 28 млрд кассовых чеков.

"С 1 января по 31 марта 2021 года продажи сахара-песка (1 кг) выросли на 18% [в марте к январю]. Основные продажи сахара приходятся на март", - говорится в исследовании. Пиковые значения продаж сахара приходятся также на третью неделю февраля. Самый резкий скачок спроса на сахар был зафиксирован в период с 8 по 13 марта.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. 30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.