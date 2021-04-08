Мэр Сочи заявил, что создание курорта "Долина Васта" даст импульс развитию экономики

СОЧИ, 8 апреля. /ТАСС/. Создание нового курорта "Долина Васта" в горах Сочи может стать импульсом для развития экономики Сочи и всего Краснодарского края, сообщил ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

"Сочи - единственный в России круглогодичный курорт, и расширение курортной инфраструктуры будет способствовать формированию отечественного и международного туристического потенциала. Город получит свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест, что даст дополнительный импульс для развития экономики не только Сочи, но и всего Краснодарского края", - сказал Копайгородский.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Васта Дискавери", ежегодные отчисления в бюджеты и фонды России различных уровней оцениваются в сумму около 4 млрд рублей после выхода на проектную мощность. В компании отметили, что курорт расположится на территории Сочинского нацпарка, на левом берегу реки Мзымта, рядом с курортом "Роза Хутор".

Глава Сочи подчеркнул, что создание нового курорта позволит продолжить развитие всего горного кластера с упором на оздоровление и бальнеологические возможности города.

ВЭБ.РФ, инвестиционная компания "Интеррос" и девелоперская управляющая компания "Васта Дискавери" ранее договорились о создании всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Суммарные инвестиции, по данным пресс-службы ВЭБ, оцениваются в сумму около 80 млрд рублей. Туристическую инфраструктуру создадут в течение четырех лет, там появятся санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебница с минеральными бюветами, а также 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км.

Предполагается, что новый курорт обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест, а с учетом развития сопутствующих сервисов - до 5 тыс. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.