Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 13 копеек

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 29 марта по 4 апреля 2021 года выросли на 13 коп. и составили 47,56 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 13 коп. - до 44,89 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 13 коп. - до 48,48 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 16 коп. - до 55,11 руб. за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 7 коп. - до 49,49 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 67 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Горно-Алтайске - на 1,9%, Владимире и Кемерове - на 0,9%. Снижение цен наблюдалось в пяти регионах РФ, более всего бензин подешевел в Симферополе - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,89 до 45,65 руб., марки Аи-95 - от 48,29 до 51,99 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 57,39 руб.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,3 до 45,85 руб., марки Аи-95 - от 47 до 50,01 руб., марки Аи-98 - от 54 до 57,66 руб.

Объем производства бензина в РФ с 29 марта по 4 апреля вырос на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 756,9 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 5,8% и составило 1 млн 508,6 тыс. тонн.