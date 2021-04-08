Общий объем финансирования нацпроекта "Образование" из бюджета вырос до 810 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Общий объем финансирования нацпроекта "Образование" из федерального бюджета после корректировки составил порядка 810,16 млрд рублей, сообщается в четверг на сайте Минпросвещения.

"Федеральный бюджет - 810,16 млрд руб. Из них передано субъектам Российской Федерации за период 2019-2023 годы - 622,9 млрд рублей", - сообщается на сайте.

Ранее его общий бюджет составлял почти 784,5 млрд рублей, из них более 723 млрд рублей планировалось направить из федерального бюджета.

Скорректировано и количество федеральных проектов, которые входят в нацпроект: теперь вместо 10 представлены семь. Это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Молодые профессионалы", "Цифровая образовательная среда", "Социальная активность", "Социальные лифты для каждого" и "Патриотическое воспитание".

Куратором нацпроекта по-прежнему является вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Руководитель - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, администратор - замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечено вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, будут созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.