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Минаев сообщил, что его YouTube-канал приносит 3-4 млн рублей выручки в месяц

Писатель также отметил, что гонорары за его сценарии составляют от 1 млн рублей за серию

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. YouTube-проект "Минаев Live" приносит от 3 млн до 4 млн рублей выручки ежемесячно. Об этом рассказал автор проекта, журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев.

"На YouTube, <...> я думаю, что мы делаем, наверное, выручку миллиона три рублей в месяц. Нет, больше мы делаем, наверное, четыре миллиона", - сказал он в четверг в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

Минаев также отметил, что гонорары за его сценарии составляют от 1 млн рублей за серию.

В рамках "Минаев Live" журналист выпускает еженедельное новостное шоу, а также образовательный проект "Уроки истории".

Минаев является автором книг "Духless", "Селфи" и серии "The телки".

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