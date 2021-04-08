Москва подаст заявку на проведение "Экспо-2030"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Москва планирует в течение месяца подать заявку на право проведения Всемирной выставки "Экспо-2030". Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Заявочный комитет "Москва Экспо-2030" Алексей Калачев.

"Планируется, что заявка будет подана в самое ближайшее время - в конце апреля - мае", - подчеркнул он.

По его словам, Москва "готова к проведению такого мероприятия по всем показателям".

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение организовать выдвижение Москвы в качестве кандидата на право проведения "Экспо-2030". В частности, было поручено создать организационный комитет по поддержке выдвижения Москвы и назначить его председателем главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Правительство также возложило на (АНО) "Заявочный комитет "Москва Экспо-2030" подготовку и проведение мероприятий по выдвижению российской столицы.

Калачев принимал участие в презентации российского павильона на "Экспо-2020" в Дубае.

"Экспо-2020" была перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.

На проведение "Экспо-2020" также претендовал Екатеринбург.