СМИ: Nike добилась отзыва "сатанинских кроссовок" от рэпера Lil Nas X

ТАСС, 9 апреля. Американская компания Nike урегулировала судебный спор с производителем "сатанинских кроссовок" MSCHF Product Studio и добилась их отзыва путем выкупа у потребителей. Об этом сообщил в четверг портал Business Insider.
@mschf x @LilNasX x @Nike Air Max 97— SNKRHEADS HYD (@sneakerheadshyd) March 28, 2021
"SATAN SHOES"
Releasing 29th March, 2021
Priced at $1018
Limited to 666 pairs
Contains 1 drop of blood and 66 CCs of red ink in the sole
Pentagram pendant over the laces
"Luke 10:18", a Bible verse about Satan’s fall from heaven.#lilnasx pic.twitter.com/9r5uy6fAuG
По его данным, MSCHF согласилась по розничной цене выкупить проданную потребителям обувь, которая представляет собой несанкционированную модификацию модели Nike Air Max 97. "Если покупатели <...> хотят вернуть обувь, то они могут это сделать при полном возмещении ее стоимости", - цитирует портал заявление Nike. Производитель спортивного инвентаря получит денежную компенсацию, ее сумма не уточняется.
MSCHF в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) выпустила кроссовки с подвеской в форме пентаграммы и надписью "Luke 10:18", отсылающей к 18-му стиху десятой главы Евангелия от Луки о низвержении сатаны с небес. Как утверждает компания, в платформе каждой из 666 выпущенных пар обуви содержится капля человеческой крови. Цена одной пары - больше $1 тыс.
Nike обратилась в федеральный суд Нью-Йорка c требованием прекратить продажу этих кроссовок и обязать MSCHF компенсировать убытки и моральный ущерб. Суд удовлетворил требование, но производитель заявил, что вердикт оказался запоздалым, так как вся партия была распродана.