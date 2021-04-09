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СМИ: Nike добилась отзыва "сатанинских кроссовок" от рэпера Lil Nas X

Модель представляет собой несанкционированную модификацию Nike Air Max 97, пишет портал Business Insider

ТАСС, 9 апреля. Американская компания Nike урегулировала судебный спор с производителем "сатанинских кроссовок" MSCHF Product Studio и добилась их отзыва путем выкупа у потребителей. Об этом сообщил в четверг портал Business Insider.

По его данным, MSCHF согласилась по розничной цене выкупить проданную потребителям обувь, которая представляет собой несанкционированную модификацию модели Nike Air Max 97. "Если покупатели <...> хотят вернуть обувь, то они могут это сделать при полном возмещении ее стоимости", - цитирует портал заявление Nike. Производитель спортивного инвентаря получит денежную компенсацию, ее сумма не уточняется.

MSCHF в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) выпустила кроссовки с подвеской в форме пентаграммы и надписью "Luke 10:18", отсылающей к 18-му стиху десятой главы Евангелия от Луки о низвержении сатаны с небес. Как утверждает компания, в платформе каждой из 666 выпущенных пар обуви содержится капля человеческой крови. Цена одной пары - больше $1 тыс.

Nike обратилась в федеральный суд Нью-Йорка c требованием прекратить продажу этих кроссовок и обязать MSCHF компенсировать убытки и моральный ущерб. Суд удовлетворил требование, но производитель заявил, что вердикт оказался запоздалым, так как вся партия была распродана.

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