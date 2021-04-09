"Ъ": цены на майонез вырастут в среднем на 10%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10% ввиду продолжающегося роста стоимости масла, упаковки и топлива. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции копии документов.

Так, Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК, марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит" предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в апреле в зависимости от вида продукции. Получение уведомлений подтвердил источник "Коммерсанта" в торговых сетях. По словам НМЖК, цены на ключевое сырье продолжают расти, также увеличилась стоимость упаковки, ГСМ и логистики. В "Верном" заявили, что большая часть предложений о росте закупочных цен на данном этапе рассматривается.

По словам коммерческого директора "Скита" Леонида Аксельрода, для торговых сетей предельная отпускная цена на бутылку масла установлена в размере 95 руб. за 1 литр, а переработчики могут купить масло только по экспортной цене - 130-135 руб. за 1 литр. Гендиректор АО "Эссен Продакшн АГ" (бренд "Махеевъ") Леонид Барышев утверждает, что почти все поставщики ежемесячно пересматривают цены. А гендиректор ГК "Русагро" ("Мечта хозяйки" и др.) Максим Басов сообщил о повышении цен на часть продуктов в некоторых регионах в пределах 10%, поскольку прибыль у производителя практически отсутствует.

При этом в Минсельхозе сообщили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильный уровень цен, передает издание. Однако источник на рынке сообщает, что повышение цен в середине года возможно со стороны поставщиков почти всех продуктов. Так, вероятно неоднократное повышение цен на 2-3% на молочные продукты, сладости, напитки и снеки.