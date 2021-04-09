Эксперты оценили сроки восстановления оборота предприятий красоты и спорта в Москве

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Восстановление выручки предприятий индустрии красоты и спорта в Москве займет еще как минимум год. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС общественные омбудсмены, занимающиеся вопросами поддержки данных отраслей.

Накануне официальный портал мэра и правительства столицы сообщил, что, по оценке Московского аналитического центра, индустрия красоты вернулась на докризисные позиции. Оборот предприятий этой сферы в первом квартале 2021 года превысил на 1,1% показатель прошлого года, достигнув 10,7 млрд рублей. Также отмечалось, что в марте спортивные организации столицы увеличили выручку на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4 млрд рублей.

"Мы общаемся практически с представителями всех салонов красоты Москвы. Некоторые из них уже отмечают постепенное восстановление спроса, но большая часть салонов находится в состоянии минуса по выручке к прошлому году - от 15-30%. Мы понимаем, что на восстановление целой отрасли уйдет год-два. И сложнее всего будет единичным салонам", - сказала ТАСС общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член Партии роста Нина Литвинова.

По ее словам, опрос среди 2 тыс. собственников салонов красоты полного цикла в РФ, проведенный в начале апреля, показал, что падение выручки даже в первом квартале 2021 года составило в среднем 25-30% к уровню 2020 года. А в сравнении с 2019 годом показатель меньше в среднем на 40%, сказала она.

Общественный уполномоченный по вопросам фитнес-индустрии в Москве, президент Ассоциации операторов финес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева заявила ТАСС, что "восстановление отрасли будет продолжаться 1-1,5 года до возвращения к докризисному состоянию".

"В целом в фитнес-клубах разница в заработке за первый квартал 2021 года по сравнению с первым кварталом докризисного 2019 года составила 10%. В январе игроки недополучали 10-15% выручки, в феврале - 5-10%, а в марте разрыв сократился до нуля, но при этом выручка не позволяет покрыть дополнительные расходы, которые несет бизнес сейчас", - отметила она. Киселева уточнила, что расходов, перераспределенных на первый квартал, "очень много" - это и погашение отсрочек по аренде, зарплатных кредитов, и приобретение средств индивидуальной защиты.

Ситуация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге для восстановления оборотов салонов красоты также может потребоваться год, сказала ТАСС общественный омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты в Санкт-Петербурге Ляля Садыкова.

"Сильно просел эконом-сегмент: в предыдущие кризисы мы не наблюдали в нем такого спада, как сейчас, а ведь он самый массовый - на такие салоны приходится 75% рынка Петербурга. Ограничения Роспотребнадзора о расстоянии в 1,5 м между креслами мастеров в салонах до сих пор действуют, и поэтому компании недополучают как минимум 30% оборота", - констатировала она.