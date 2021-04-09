Титов сообщил о необоснованном демонтаже киосков и ларьков в девяти регионах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова зафиксировал необоснованный демонтаж киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов (НТО) в девяти регионах страны. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе федерального бизнес-омбудсмена.

Аппарат провел промежуточный мониторинг исполнения распоряжения правительства РФ от 30 января 2021 года № 208-р, по которому региональным и местным властям рекомендовано содействовать бизнесу, эксплуатирующему НТО.

"После принятия распоряжения ситуация начала меняться в лучшую сторону. Бизнес-омбудсмены в 44 из 85 регионов заявили, что местные органы власти включились в процесс разрешения ситуации. В трех регионах трудности с НТО не фиксировались и до опубликования распоряжения. Однако в 38 регионах проблема до сих пор остается актуальной", - сказали в пресс-службе.

По данным аппарата, "случаи необоснованного демонтажа НТО отмечаются в 9 регионах". Это Астраханская область, Санкт-Петербург, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, Новосибирская область, Республика Карелия и Рязанская область.

Основанием для такой оценки служит существенное количество жалоб, поступающих в адрес уполномоченных, на случаи необоснованного демонтажа, отказов в продлении договоров, уточнили в аппарате. Так, с начала 2021 года в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей поступило 10 жалоб по проблеме НТО от предпринимателей, часть из них коллективные. Жалобы поступали в том числе из Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского края, Республики Хакасия. К уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионах поступило 179 обращений по данной теме.

Без компенсационных мест

В ряде регионов подготовка к знаковым мероприятиям, например чемпионату мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске, используется для "зачистки НТО без предоставления компенсационных мест и какого-либо диалога муниципалитетов с предпринимателями", отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Воронежской области субъектам торговли "вменяется в обязанность в течение 1 года провести полную реконструкцию всех существующих в городе НТО - демонтаж существующих НТО с установкой новых; реконструкции подлежат даже новые объекты, установленные в 2018-2019 годах".

"До принятия федерального законодательства о нестационарной торговле возможно принять соответствующие нормативно-правовые акты на региональном уровне - с единым подходом для муниципалитетов. На сегодняшний день соответствующий региональный закон принят в одном субъекте - Челябинской области, готовятся к принятию законы еще в 3 регионах - Костромской, Ростовской и Саратовской областях", - добавили в пресс-службе.