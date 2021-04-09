Фермерам могут разрешить до декабря 2022 года продавать в сетях молоко без маркировки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские фермеры могут получить возможность до 1 декабря 2022 года продавать молочную продукцию без маркировки через торговые сети. Об этом ТАСС сообщил руководитель товарной группы "Молоко" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Алексей Сидоров.

Ранее Минпромторг опубликовал проект постановления правительства РФ, в котором предлагается ввести отсрочку маркировки молочной продукции для сельхозкооперативов до 1 декабря 2022 года.

"Таким образом, фермеры могут до конца следующего года реализовывать свою продукцию без маркировки вне зависимости от способа торговли - через сети или напрямую потребителю", - пояснил Сидоров.

По его словам, вопрос интеграции в систему маркировки фермеров часто поднимался на встречах и совещаниях различного уровня. Просьба отсрочить введение маркировки именно для этих категорий звучала от отрасли и глав некоторых регионов. "Минпромторг, Минсельхоз и ЦРПТ тщательно проработали его, результатом стало предложение Минпромторга отложить подключение сельскохозяйственных производственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств в форме юрлиц и ИП к системе маркировки "Честный Знак" до 1 декабря 2022 года. Мы поддерживаем это решение, так как заинтересованы в беспроблемном подключении фермеров к маркировке", - сказал Сидоров.

Он напомнил, что ранее правительство исключило из перечня продукции, подлежащей маркировке, детское питание и продукцию весом до 30 г. Также по инициативе Молочного союза России были пересмотрены сроки и внедрена этапность маркировки по видам товаров. "В настоящий момент правительство рассматривает вопрос субсидирования затрат компаний молочной отрасли на маркировку, а до этого уже были пересмотрены правила использования льготных кредитов, они были распространены и на покупку оборудования для маркировки продукции. ЦРПТ активно участвовал в этих процессах и продолжает взаимодействовать с отраслью и государством", - добавил Сидоров.

О маркировке

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 г. вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.